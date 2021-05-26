Adıyaman'daki tefecilik operasyonunda sahte içki ele geçirildi
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Adıyaman'daki tefecilik operasyonunda sahte içki ele geçirildi

Adıyaman'daki tefecilik operasyonunda sahte içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda kaçak içki ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda kaçak içki ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tefecilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında A.Ü. isimli şüpheliye ait 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. A.Ü. isimli şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada tefecilik suçuyla ilgili 4 adet senet, 43 şişe kaçak içki, 20 litre sahte içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'daki tefecilik operasyonunda sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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