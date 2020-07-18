Adıyaman'daki tarihi camiler ayağa kaldırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'daki tarihi camiler ayağa kaldırılacak

Adıyaman'da ecdad yadigarı tarihi camiler restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulacak.

Adıyaman'daki tarihi camiler ayağa kaldırılacak
18.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:13

Adıyaman'da ecdad yadigarı tarihi camiler restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulacak.

Osmanlı dönemi eserleri olan Çarşı ve Musalla camileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle restore edilerek ayağa kaldırılacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kentte Musalla, Çarşı ve Sıratut camileri gibi birçok vakıf eserinin bulunduğunu söyledi.

Camileri tek tek incelediklerini anlatan Çuhadar, birçok caminin ciddi onarım ve ilgiye ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile temasa geçtiklerini aktaran Vali Çuhadar, şöyle devam etti:

"Çarşı, Sıratut ve Musalla camilerinin Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bu yılki restorasyon programında olduğu ve tadilata başlanacağını öğrendik. Özellikle Çarşı Camisi vakıf eseridir. Bu caminin bakımsız kaldığını tespit ettik. Bunun için önceliğimiz, caminin restore edilmesi ve çevre düzenlemesi oldu. Caminin hemen yanında Tuz Hanı bulunuyor. Hanın restore edilmesi konusunda İl Özel İdaresi ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı proje yürütüyor. Tuz Hanı da eski tarihi görünüm özelliğini tekrar kazanacak. Tuz Hanı yanında bulunan çarşı mekanında, belediyemiz düzenleme yapacak. Oranın bir Selçuklu veya Osmanlı Çarşısı görünümünü kazanmasını bekliyoruz. Bu yönde ne gerekiyorsa yapacağız. Şehrimizin kültürel varlıklarını ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. "

Çarşı Camisi'nin etrafında bulunan dükkanların kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını ifade eden Çuhadar, "Şu anda dükkan sahiplerinin iş yerlerini boşaltması kendilerine tebliğ edildi. Esnaf dükkanlarını boşalttığı zaman, dükkanlar yıkılıp cami çevresinde kültürel dokuya uygun dükkanlar açılacak. Tarihi eserler gün yüzüne çıkartılacak. Çalışmalar tamamlandığında Adıyaman'ın turizmine katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Caminin etrafını tamamen boşaltıp meydan yapacağız"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise kent merkezinde tarihi camilerin restorasyonu noktasında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kent merkezindeki Çarşı Camisi'nin de restore edileceğini kaydeden Kılınç, "1557 yılında yapılan cami, 12 direk ve 20 kubbesiyle Bursa Ulu Cami'ye benzeyen bir camidir. Caminin etrafını tamamen boşaltıp meydan yapacağız. Caminin ön plana çıkması için çalışmaları başlattık. Oturakçı Pazarı'nın ihalesi yapıldı, orayı da restore edeceğiz. Esnafın dükkanlarını boşaltmasını bekliyoruz. Tarihi Oturakçı Pazarı, Tuz Hanı ve Çarşı Camisi'ne turistik açıdan güzel bir görünüm kazandırılacak." dedi.

"Tarihi camiler yatırım programına alındı"

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı ise Adıyaman'a ayrı bir önem verdiklerini ifade etti.

Kentteki tarihi camilerin restore edileceğini anlatan Palalı, "Kentteki Çarşı Camisi'nin önündeki dükkanlar kamulaştırılmasıyla restore edilecek. Orayı şehir meydanı haline getirip Adıyaman turizmine katacağız. Diğer cami Musalla Camisi, bölgenin en eski eserlerinden birisi. Orasının da restorasyonuna başlayacağız. Samsat depreminde zarar gören Sıratut Camisi de yıkılıp tekrar yapılacak. Bu camilerin ödenekleri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edildi, yatırım programına alındı." diye konuştu.

Oturakçı Pazarı esnafından Mehmet Harıkçı, esnaf olarak tarihi camilerin gün yüzünü çıkartılmasını istediklerini belirterek, "Camilerin bir an önce restore edilmesini istiyoruz. Çarşı Camisi tarihidir. Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Camiye güzel bir görünüm kazandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf Delal Metin ise 35 yıldır Oturakçı Pazarı'nda esnaflık yaptığını anlatarak, tarihi Çarşı Camisi'nin bir an önce restore edilmesini beklediklerini ifade etti.

Hacı Mehmet Düşüngülü, Carşı Camisi'nin restore edildiğinde daha güzel bir görünüm kazanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım Spor
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti Politika
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı Güncel
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
İstanbul'da gazeteciye evinin önünde silahlı saldırı! Güvenlik kamerası anbean kaydetti
İstanbul'da gazeteciye evinin önünde silahlı saldırı! Güvenlik kamerası anbean kaydetti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Huysuz Virjin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Şansalan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Ayasofya Azerbaycan Türk Lirası Huysuz Virjin
Şu an buradasınız: Adıyaman'daki tarihi camiler ayağa kaldırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 11:16:41. #1.15#
title