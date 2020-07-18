Adıyaman'daki tarihi camiler ayağa kaldırılacak Adıyaman'da ecdad yadigarı tarihi camiler restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulacak.

Adıyaman'da ecdad yadigarı tarihi camiler restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulacak.

Osmanlı dönemi eserleri olan Çarşı ve Musalla camileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle restore edilerek ayağa kaldırılacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kentte Musalla, Çarşı ve Sıratut camileri gibi birçok vakıf eserinin bulunduğunu söyledi.

Camileri tek tek incelediklerini anlatan Çuhadar, birçok caminin ciddi onarım ve ilgiye ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile temasa geçtiklerini aktaran Vali Çuhadar, şöyle devam etti:

"Çarşı, Sıratut ve Musalla camilerinin Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bu yılki restorasyon programında olduğu ve tadilata başlanacağını öğrendik. Özellikle Çarşı Camisi vakıf eseridir. Bu caminin bakımsız kaldığını tespit ettik. Bunun için önceliğimiz, caminin restore edilmesi ve çevre düzenlemesi oldu. Caminin hemen yanında Tuz Hanı bulunuyor. Hanın restore edilmesi konusunda İl Özel İdaresi ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı proje yürütüyor. Tuz Hanı da eski tarihi görünüm özelliğini tekrar kazanacak. Tuz Hanı yanında bulunan çarşı mekanında, belediyemiz düzenleme yapacak. Oranın bir Selçuklu veya Osmanlı Çarşısı görünümünü kazanmasını bekliyoruz. Bu yönde ne gerekiyorsa yapacağız. Şehrimizin kültürel varlıklarını ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. "

Çarşı Camisi'nin etrafında bulunan dükkanların kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını ifade eden Çuhadar, "Şu anda dükkan sahiplerinin iş yerlerini boşaltması kendilerine tebliğ edildi. Esnaf dükkanlarını boşalttığı zaman, dükkanlar yıkılıp cami çevresinde kültürel dokuya uygun dükkanlar açılacak. Tarihi eserler gün yüzüne çıkartılacak. Çalışmalar tamamlandığında Adıyaman'ın turizmine katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Caminin etrafını tamamen boşaltıp meydan yapacağız"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise kent merkezinde tarihi camilerin restorasyonu noktasında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kent merkezindeki Çarşı Camisi'nin de restore edileceğini kaydeden Kılınç, "1557 yılında yapılan cami, 12 direk ve 20 kubbesiyle Bursa Ulu Cami'ye benzeyen bir camidir. Caminin etrafını tamamen boşaltıp meydan yapacağız. Caminin ön plana çıkması için çalışmaları başlattık. Oturakçı Pazarı'nın ihalesi yapıldı, orayı da restore edeceğiz. Esnafın dükkanlarını boşaltmasını bekliyoruz. Tarihi Oturakçı Pazarı, Tuz Hanı ve Çarşı Camisi'ne turistik açıdan güzel bir görünüm kazandırılacak." dedi.

"Tarihi camiler yatırım programına alındı"

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı ise Adıyaman'a ayrı bir önem verdiklerini ifade etti.

Kentteki tarihi camilerin restore edileceğini anlatan Palalı, "Kentteki Çarşı Camisi'nin önündeki dükkanlar kamulaştırılmasıyla restore edilecek. Orayı şehir meydanı haline getirip Adıyaman turizmine katacağız. Diğer cami Musalla Camisi, bölgenin en eski eserlerinden birisi. Orasının da restorasyonuna başlayacağız. Samsat depreminde zarar gören Sıratut Camisi de yıkılıp tekrar yapılacak. Bu camilerin ödenekleri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edildi, yatırım programına alındı." diye konuştu.

Oturakçı Pazarı esnafından Mehmet Harıkçı, esnaf olarak tarihi camilerin gün yüzünü çıkartılmasını istediklerini belirterek, "Camilerin bir an önce restore edilmesini istiyoruz. Çarşı Camisi tarihidir. Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Camiye güzel bir görünüm kazandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf Delal Metin ise 35 yıldır Oturakçı Pazarı'nda esnaflık yaptığını anlatarak, tarihi Çarşı Camisi'nin bir an önce restore edilmesini beklediklerini ifade etti.

Hacı Mehmet Düşüngülü, Carşı Camisi'nin restore edildiğinde daha güzel bir görünüm kazanacağını kaydetti.

Kaynak: AA