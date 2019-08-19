Adıyaman'daki şüpheli ölüm

19.08.2019 16:06

Adıyaman'da dün hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde engelli olan çocukları M.T.H.A'nın nefes almakta zorlandığını gören aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybeden M.T.H.A'nın yapılan ön otopside ağır epilepsi hastalığı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA