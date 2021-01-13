Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı

13.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:19
Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı

ADIYAMAN'da, Sağlık Bakanlığı'nca sağlık çalışanları için gönderilen Çin menşeli 10 bin aşının sağlık kuruluşlarına dağıtımı başladı.

ADIYAMAN'da, Sağlık Bakanlığı'nca sağlık çalışanları için gönderilen Çin menşeli 10 bin aşının sağlık kuruluşlarına dağıtımı başladı.

Sağlık Bakanlığı'nca aile hekimlikleri, halk sağlığı ekipleri, özel, kamu, üniversite hastanelerinin tamamına aşı yapma yetkisi verildi. Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde kente gelen aşıların sağlık kuruluşlarına dağıtımına başlandı. 


Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı
Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı
Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı
Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ivana Sert Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Taşdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:22:40. #1.15#
title