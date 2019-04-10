Adıyaman'daki Sağanak

Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Hastane Caddesi'nde iş yerlerini kontrol ederek, iş yeri sahipleriyle bir süre görüştü.

Kılınç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın durduğunu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ve itfaiye olmak üzere 100 kişilik ekibin sahada çalıştığını söyledi.

Eğriçay Köprüsü'nün yağıştan dolayı trafiğe kapandığını ve bir süre sonra tekrar açıldığını dile getiren Kılınç, "Ekiplerimiz çalışıyor. Herhangi bir evde su baskını gözükmüyor. Bize gelen bilgi yok. Önümüzdeki yıl inşallah bu sıkıntılarla karşılaşmayız. Kuşaklama projesi tamamlandı. ASKİM olmak üzere tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu an sıkıntı yok." dedi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) Müdürü Emre Özdal ise tahminlerine göre yaklaşık 15 dakika içerisinde metrekareye 65 kilogram yağışın düştüğünü belirtti.

Yağıştan sonra 100'ün üzerinde personelin 5 vidanjör ve iş makineleriyle ellerinden geleni yaptığını belirten Özdal, "Şu an basit mazgal tıkanıkları dışında bir sıkıntı gözükmüyor. Evlerde su baskını ihbarı almadık. Kenti geziyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA