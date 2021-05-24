Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları başladı
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Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Kültür Sanat

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde bulunan Perre Antik Kenti sınırları içerisindeki kamulaştırılan alanda kazı çalışmalarına başlandı.

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde bulunan Perre Antik Kenti sınırları içerisindeki kamulaştırılan alanda kazı çalışmalarına başlandı.

Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 5 önemli kentten biri olan antik kentin sınırları içerisinde yer alan 128 yapıdan, kamulaştırma çalışmaları bitirilen 12'sinin yıkımı tamamlandı.

Bu yapıların bulunduğu 2 dönümlük alanda 6 kişilik ekip tarafından kazı çalışması başlatıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kazıların başlaması dolasıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez yaşam alanında kazı çalışmalarına başlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün başlattığımız kazının önemli bir özelliği var. Bu bölgede, yaşam alanında daha önce hiç kazı yapılmamış. İlk kez bugün burada başlatıyoruz, bu sene inşallah Roma Çeşmesi arkasındaki o döneme ait yapıları çıkaracağız, Adıyaman turizminin hizmetine sunacağız. Ödenek sıkıntımız yoktur. Hatta pazarlık usulü ile işi hızlıca başlattık. İhalemiz bu ay veya diğer ay sonunda bitecek ve kazılarımız bu alanda devam edecektir."

Müze Müdürü Mehmet Alkan da kazı ekibine başarılar dileyerek, "Daha önceki yıllarda nekropol alanda yani mezarlık alanında kazılar yapıyorduk. Bu yıl ise Roma Dönemi kentlerinden biri olan Perre Antik Kenti'nin orta merkezinde kazıya başladık. Bu kazının önemi ise Roma döneminin ilk kez buradaki mimari yapısını ortaya çıkaracağız ve 4 metre aşağıya indiğimizde ise blokal taşlar ortaya çıkacak. Yaklaşık 2 dönümlük bir alanda kazı çalışması yapacağız." diye konuştu.

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları başladı
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları başladı
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları başladı
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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