Adıyaman'daki ölümlü kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.
Gölpınar köyünde iki aile arasındaki kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, yaşı küçük 1 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde 1 Ocak'ta alacak verecek meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ş.B. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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