Adıyaman'daki ölümlü kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'daki ölümlü kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'daki ölümlü kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.

Gölpınar köyünde iki aile arasındaki kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, yaşı küçük 1 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde 1 Ocak'ta alacak verecek meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ş.B. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title