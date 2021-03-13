Nemrut Dağı ve tarihi alanlar turizm sezonuna hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nemrut Dağı ve tarihi alanlar turizm sezonuna hazırlanıyor

13.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:54

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı ile Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Eski Kahta Caddesi gibi tarihi ören yerleri turizm sezonuna hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı ile Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Eski Kahta Caddesi gibi tarihi ören yerleri turizm sezonuna hazırlanıyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, tarihi ören yerlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı ile kentin ören yerlerinin adeta turizmin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Adıyaman'ın birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Kentteki ören yerlerini turizm sezonuna hazırlamak için hummalı bir çalışma var. Buralardan hem bölgemiz hem de ülkemiz adına en güzel şekilde faydalanmak için gayret içerisindeyiz. Gap Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansının beraber yürüttüğü proje ile bütün bu tarihi ören yerlerinde, seyir terasları, dinlenme tesisi, kafeterya, lavabo, çevre düzenlemesi ve danışma ofisleri yapılacak.

Bu proje iki yıl sürecek ve bitiminde yerli ve yabancı turistin istediği her şey hazır olacak. Amacımız bu bölgenin tanıtımı ile bölgeyi tarihi cazibe merkezi haline getirmektir. Turizm bacasız fabrikadır, hele ki son yıllarda kültür turizmi çok ciddi manada bir gelişim gösteriyor. Burada Uzakdoğu'dan olmak üzere birçok ülkeden turist çekebilecek bir cazibe merkezine sahibiz. Hem iç hem de dış turizm alanında atak yaparak bu eşsiz güzelliklerin ziyaret edilerek görülmesini istiyoruz."

Nemrut Dağı ve tarihi alanlar turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı ve tarihi alanlar turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı ve tarihi alanlar turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı ve tarihi alanlar turizm sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nemrut Dağı ve tarihi alanlar turizm sezonuna hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:00:14. #1.16#
title