Nemrut Dağı ve tarihi alanlar turizm sezonuna hazırlanıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı ile Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Eski Kahta Caddesi gibi tarihi ören yerleri turizm sezonuna hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı ile Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Eski Kahta Caddesi gibi tarihi ören yerleri turizm sezonuna hazırlanıyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, tarihi ören yerlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı ile kentin ören yerlerinin adeta turizmin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Adıyaman'ın birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Kentteki ören yerlerini turizm sezonuna hazırlamak için hummalı bir çalışma var. Buralardan hem bölgemiz hem de ülkemiz adına en güzel şekilde faydalanmak için gayret içerisindeyiz. Gap Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansının beraber yürüttüğü proje ile bütün bu tarihi ören yerlerinde, seyir terasları, dinlenme tesisi, kafeterya, lavabo, çevre düzenlemesi ve danışma ofisleri yapılacak.

Bu proje iki yıl sürecek ve bitiminde yerli ve yabancı turistin istediği her şey hazır olacak. Amacımız bu bölgenin tanıtımı ile bölgeyi tarihi cazibe merkezi haline getirmektir. Turizm bacasız fabrikadır, hele ki son yıllarda kültür turizmi çok ciddi manada bir gelişim gösteriyor. Burada Uzakdoğu'dan olmak üzere birçok ülkeden turist çekebilecek bir cazibe merkezine sahibiz. Hem iç hem de dış turizm alanında atak yaparak bu eşsiz güzelliklerin ziyaret edilerek görülmesini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya