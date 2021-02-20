Adıyaman'daki kumar operasyonunda 6 kişi ve işletmeye işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'daki kumar operasyonunda 6 kişi ve işletmeye işlem yapıldı

20.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:30
Adıyaman'daki kumar operasyonunda 6 kişi ve işletmeye işlem yapıldı

Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi ve işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi ve işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Kumar ve Oyun Makineleri Uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler çalışmalarında 97 umuma açık işyeri, 3 dernek ve 113 şahısı sorguladı.

Bu kapsamda, 6 kişiye Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatılıp, aynı zamanda toplamda 8 bin lira para cezası, 9 kişiye Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, çalışmalar esnasında kumar oynamakta kullanılan, 31 deste iskambil oyun kağıdı, 1 deste poker kağıdı, 8 adet okey ıstakası,194 adet okey taşı, 18 adet zar, 2 adet yuvarlak zar masası ve 510 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Abdullah Avcı Aykut Kocaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'daki kumar operasyonunda 6 kişi ve işletmeye işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 15:30:26. #1.15#
title