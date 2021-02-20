Adıyaman'daki kumar operasyonunda 6 kişi ve işletmeye işlem yapıldı

Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi ve işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Kumar ve Oyun Makineleri Uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler çalışmalarında 97 umuma açık işyeri, 3 dernek ve 113 şahısı sorguladı.

Bu kapsamda, 6 kişiye Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatılıp, aynı zamanda toplamda 8 bin lira para cezası, 9 kişiye Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, çalışmalar esnasında kumar oynamakta kullanılan, 31 deste iskambil oyun kağıdı, 1 deste poker kağıdı, 8 adet okey ıstakası,194 adet okey taşı, 18 adet zar, 2 adet yuvarlak zar masası ve 510 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül