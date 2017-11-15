Adıyaman'daki Fetö/pdy Davası

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı duruşmada, tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi.



Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 4'ü tutuklu 6 sanık ile avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan tutuklu sanık Zeynal Yücel, iddianamede geçen isimleri tanımadığını, bu isimlerin yapı ile irtibatını bilmediğini söyledi, 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.



Tutuksuz sanık Hasan Sabak, sadece örgütün sohbetlerine gittiğini savunarak, "Bunun dışında örgüte herhangi bir katkım söz konusu değildir. Para yardımı da söz konusu değildir." dedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Zeynal Yücel'in adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Sanıklar İsmail Sarıkaya, Hacı Yavuz Karadağ ve Hasan Deniz'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 9 Ocak 2018'e erteledi.