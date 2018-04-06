Adıyaman'daki Fetö Çatı Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman yapılanması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında "il imamı" Habip Bıçakçı'nın da yer aldığı 8'i tutuklu 63 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütle ilişkili 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 projede, SODES uygulama usul ve esaslarına aykırı yapılan yolsuzluklar nedeniyle toplam 1 milyon 305 bin 956 lira kamu zararına neden oldukları ve bu paranın örgüte aktarıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i tutuklu 63 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, bazı sanık avukatları müvekkillerinin yazılı hazırladıkları ek savunmaları, mahkeme başkanı da etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunarak emniyette yeniden ifade veren sanıkların beyanlarını okudu.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine tutuksuz sanıklardan 10'u daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, talepte bulunan sanıkların ifadelerinin tekrarlanması ve bazı sanıkların yazılı beyanlarının alınması için duruşmaya 4 gün ara verdi.