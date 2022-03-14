Adıyaman'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi - Haberler

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Adıyaman'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

Adıyaman'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi.

AFAD, Adıyaman'da meydana gelen depremin merkez üssünün Çelikhan ilçesi olduğunu bildirirken, derinliğini 7.06 kilometre olarak duyurdu. Deprem, Adıyaman'ın birçok ilçesinin yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ gibi çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa'da depremi hisseden vatandaşlar, kendilerini cadde ve sokaklara attı. - ŞANLIURFA

Adıyaman'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

Adıyaman'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Adıyaman, Çelikhan, Deprem, 3. Sayfa, Haberler

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