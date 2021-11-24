Adıyaman'daki DEAŞ soruşturması kapsamında 3 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'daki DEAŞ soruşturması kapsamında 3 zanlı yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'daki DEAŞ soruşturması kapsamında 3 zanlı yakalandı

Adıyaman'da yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yürütülen terör örgütü Deaş soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında çalışma başlattı.

Üç örgüt üyesinin Suriye'den ülkeye giriş yapacağı bilgisini edinen ekipler, zanlıları Hatay'da gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 İçişleri Bakanı Soylu: '2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır.'

İçişleri Bakanı Soylu: "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır."

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title