Adıyaman'daki bir köyde Kovid-19 vakaları nedeniyle yüz yüze eğitim 10 gün ertelendi
17.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:00
Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Zey köyünde, ikiden fazla hanede Kovid-19 vakasının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Zey köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanması ve köydeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül