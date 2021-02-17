Adıyaman'daki bir köyde Kovid-19 vakaları nedeniyle yüz yüze eğitim 10 gün ertelendi

Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Zey köyünde, ikiden fazla hanede Kovid-19 vakasının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Zey köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanması ve köydeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül