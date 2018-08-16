Son Dakika! Adıyaman'daki 4 Askerden 3'ü Dost Ateşi ile Şehit Düşmüş

Adıyaman'da 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz de yaralanmıştı.

Gelen ilk bilgilerde, Mehmetçiklerin PKK ile girilen sıcak temasta şehit düştüğü belirtiliyordu. Ancak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 3 askerimiz dost ateşi ile yanlışlıkla şehit düştü.

"TERÖRİST SANIP ATEŞ AÇTILAR"

Valilikten konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Adıyaman-Merkez Kuyucak Köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman Jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren 'eyp' infilak ettirilmesiyle 1 kahraman Jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur.

Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken,bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 Jandarmamıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyoruz.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olup, 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.