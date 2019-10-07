Adıyaman'da ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı

Adıyaman'da ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı

Adıyaman'da bir eve girerek ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı.

07.10.2019 15:24
Adıyaman'da ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı

Adıyaman'da bir eve girerek ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yeni Mahalle'deki bir evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Engin Ö'yü kent merkezinde gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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