Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
21.05.2020 00:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:12

Adıyaman'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaali köprüsü yakınlarında aynı yönden ilerleyen ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 ANN 027, 02 AAU 335 ve 02 AG 261 plakalı otomobiller ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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