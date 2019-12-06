Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

06.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:56
Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

'ın ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ünal Bozkurt'un kullandığı 06 TBB 74 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunda karşı yönden gelen Ahmet Arıcı idaresindeki 63 KL 743 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Engin Özbey idaresindeki 02 AAP 337 plakalı otomobil ise kaza yapan araçlara çarptı.

Sürücülerden Bozkurt yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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