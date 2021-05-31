Adıyaman'da zincirleme kaza
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Adıyaman'da zincirleme kaza

Adıyaman'da zincirleme kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Tofaş marka otomobil hurda yığınına döndü.

Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Tofaş marka otomobil hurda yığınına döndü.

Edinilen bilgilere göre, Ferhat K., idaresindeki 33 AHL 325plakalı Ford marka otomobil, Muhammed D., idaresindeki 02 ABU 743 plakalı Tofaş marka otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 DV 616 plakalı Renault marka otomobil, Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada T02 ABU 743 plakalı Tofaş marka otomobil adet hurda yığınına döndü. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza yerinden geçen Önder A., idaresindeki Ford marka hafif ticari araç ile Nevin A., idaresindeki 31 PBH 05 plakalı Audi marka otomobilde çarpıştı. Bu kaza da her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da zincirleme kaza
Adıyaman'da zincirleme kaza
Adıyaman'da zincirleme kaza
Adıyaman'da zincirleme kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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