Adıyaman'da zabıta, marketlerde fiyat denetimi yaptı - Haberler
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Adıyaman'da zabıta, marketlerde fiyat denetimi yaptı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da zabıta, marketlerde fiyat denetimi yaptı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde fiyat ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde fiyat ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yerel ve zincir marketlerde, hijyenik koşullar, fiyat ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde, marketlerdeki ürünlerin son kullanım tarihlerine bakılarak, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı ve yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına bakıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin sıklaştırılacağını ifade etti.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Zabıta, Güncel, Haberler

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