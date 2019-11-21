Adıyaman'da zabıta ekiplerinden fırınlarda gramaj denetimi

21.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:54

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki

fırınlarda gramaj denetimi yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde belirlenen kurallara uymayan iş yerine yasal

işlem uyguladı.

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA