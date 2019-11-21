Adıyaman'da zabıta ekiplerinden fırınlarda gramaj denetimi
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlarda gramaj denetimi yaptı.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki
fırınlarda gramaj denetimi yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde belirlenen kurallara uymayan iş yerine yasal
işlem uyguladı.
Denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise ekiplere teşekkür etti.