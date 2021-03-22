Adıyaman'da zabıta ekiplerinden denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, esnaflara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren çeşitli meslek gruplarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, "Şehir genelinde faaliyetlerini sürdüren esnaflarımıza yönelik kaldırım işgali, ruhsat ve mesleklerine göre hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi konularda denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ve daha rahat yaşayabilmeleri için gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı