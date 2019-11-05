Adıyaman'da yükümlüler fidan dikti

05.11.2019 13:00

Adalet ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasındaki denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin ağaçlandırma faaliyetine katılmasıyla ilgili iş birliği protokolü kapsamında, Adıyaman'da 25 yükümlü fidan dikti.

Yeni Mezarlık mevkisindeki faaliyete katılan yükümlüler, çalışmaya destek vermek isteyen vatandaşlara da fidan dağıttı.

Adıyaman Denetim Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıklar arasındaki protokol kapsamında, 4-8 Kasım'da Yeni Mezarlık mevkisine yaklaşık 13 bin fidan dikmek üzere 25 yükümlüyü görevlendirdiklerini söyledi.

Bayrak, "Bununla birlikte 11 Kasım saat 11.11'de tüm Türkiye'de belirlenen bölgelerde yaklaşık 11 milyon ağaç dikimi etkinliği olacak. Biz de hükümlü ve denetimli serbestlik personeliyle Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünün belirlediği bölgelerde ağaç dikme etkinliğine katılacağız." ifadelerini kullandı.

Adliyede yükümlülerle birlikte vatandaşlara fidan dağıttıklarını da belirten Bayrak, bugün yaklaşık 2 bin fidanın dağıtımını yaptıklarını bildirdi.

Adıyaman Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürü Naci Turan ise 11 Kasım'da Türkiye genelinde başlatılacak "Geleceğe Nefes Ol" projesine hükümlülerle katılacaklarını dile getirdi.

Ekip olarak kentteki Türmüz bölgesinde yaklaşık 90 dönüme en az bin fidan dikeceklerini bildiren Turan, "Hükümlüler, bu fidanların dikiminin ardından bakımını da yapacak. Adıyaman'ın çevresinin yeşillenmesi konusunda katkı sunacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA