Adıyaman'da yüksek gerilim hattına temas eden genç ağır yaralandı
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Adıyaman'da yüksek gerilim hattına temas eden genç ağır yaralandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, yüksek gerilim hattına temas eden genç ağır yaralandı.

Adıyaman'da yüksek gerilim hattına temas eden genç ağır yaralandı
17.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:44

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, yüksek gerilim hattına temas eden genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kenan Tanrıverdi (19) ilçe merkezde evlerinin yanından geçen yüksek gerilim hattına elindeki demir parçasının kazaen değmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanan genç, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tanrıverdi, müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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