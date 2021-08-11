Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sağlık Ocağı Caddesi'nde bir lokantadan dürüm alarak yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Mehmet A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralanırken motosiklet sürücüsü ile olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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