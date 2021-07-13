Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

B.D. idaresindeki 66 PF 020 otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (7) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırılan A.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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