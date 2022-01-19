FIRAT, MALATYA (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı.

İnlice Beldesine bağlı kırsal Fırat Mahallesi'nde yaşayan Bekir Uçak'ın (62) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken sağlık çalışanları, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

İş makinesi yardımıyla yaklaşık 3,5 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla bölgeye ulaşan ekipler, hastayı mahalle merkezindeki ambulansa taşıdı.

İlk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesine kaldırılan Uçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karla mücadelede devletin her türlü imkanını seferber ettiklerini dile getiren Vali Mahmut Çuhadar şöyle konuştu:

"Sağlık ekiplerimiz kar paletli ambulansla yaklaşık 3,5 saat süren bir yolculuk sonunda hasta vatandaşımıza ulaşarak gerekli müdahaleyi yaptılar. Solunum sıkıntısı çeken hastaya ilk olarak oksijen desteği sağlanmış olup, tansiyonunun düşürülmesinin ardından kar paletli ambulansla Sincik Devlet Hastanesine sağlıklı bir şekilde sevki gerçekleştirilmiştir. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, zorlu hava şartlarında özverili bir şekilde işlerini yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."