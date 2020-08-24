Adıyaman'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı
Adıyaman'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
24.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:07
Adıyaman'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Zuhal T. idaresindeki 34 CIT 156 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AN 060 plakalı yolcu otobüsü Adıyaman-Besni ilçesi yol ayrımında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsüyle Mazlum D. yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA