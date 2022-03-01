Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA, İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Esat Kaya idaresindeki 02 HT 160 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 17. kilometresinde, Fikret Gürbüz'un kullandığı 02 HT 056 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Esat Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / İsmail Kaya - Güncel