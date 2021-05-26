Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kahta-Siverek kara yolu Gerger yol ayrımında, Mücahit A. yönetimindeki 02 AAR 899 plakalı yolcu minibüsü ile İsmet Y. idaresindeki 34 DHT 704 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya