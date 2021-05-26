Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahta-Siverek kara yolu Gerger yol ayrımında, Mücahit A. yönetimindeki 02 AAR 899 plakalı yolcu minibüsü ile İsmet Y. idaresindeki 34 DHT 704 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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