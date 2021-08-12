Adıyaman'da yol kenarında toprağa gömülü bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi
Adıyaman'da yol kenarında toprağa gömülü vaziyette bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.
Adıyaman'da yol kenarında toprağa gömülü vaziyette bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kaşköy köyü yolu kenarında, daha önceden terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa gömülen, üzerinde iki kablo bulunan el yapımı patlayıcı buldu.
Patlayıcı, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül