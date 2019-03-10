Adıyaman'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Belediye mezarlığı yakınlarında yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.
İncelemenin ardından Ahmet Ortak'a (75) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA