Adıyaman'da yol genişletme çalışmaları
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Adıyaman'da yol genişletme çalışmaları

13.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:54
Adıyaman'da yol genişletme çalışmaları

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım ağı genişletme çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir içi ulaşım ağı genişletme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yoğun çalışmaların sürdürüldüğü noktalardan bir tanesi olan otogarın doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya yolundaki yol yapım işlemini yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiplere kolaylıklar diledi.

Başkan Kılınç, "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı ile Malatya yolunu birbirine bağlayacak olan Lise Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Ekiplerimiz titiz ve planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Önceliğimiz yapılan işi sağlam ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak halkımıza hizmetin en kalitelisini sunmaktır." ifadesini kullandı.

Sürücüler ise yol yapıldıktan sonra ulaşımda büyük fayda sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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