Adıyaman'da yoğun sis Adıyaman'da, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'da, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.



Sabahın erken saatlerinde başlayıp kısa sürede Adıyaman'ı etkisi altına alınan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Sis nedeniyle sabah saatlerinde işe giden bir çok araç sürücüsü görüş mesafesinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı. Birkaç saat boyunca etkili olan sis daha sonra çözülmeye başladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA