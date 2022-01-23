Adıyaman'da yoğun kar yağışı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da yoğun kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | Güncel

Adıyaman'da yoğun kar yağışı başladı Cadde ve sokaklar boş kaldı Adıyaman'da, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da yoğun kar yağışı başladı

Cadde ve sokaklar boş kaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Birkaç gün önce yağan ve yağışına iki günlük ara veren kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı. Aralıksız olarak yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı kent merkezinde 20 santime ulaştı. Kar yağışından dolayı toplu taşıma araçlarının hizmet vermemesi nedeniyle vatandaşlar iş yerlerine yada gidecekleri yerlere yaya şekilde gitmeye çalıştı. Kış lastikli araçların dahi güçlükle ilerlediği kent merkezinde birçok vatandaş dışarıya çıkmamayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ise yollarda kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman'ın kent merkezinde ve kırsal bölgelerinde kar yağışı şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Adıyaman'da yoğun kar yağışı başladı

Adıyaman'da yoğun kar yağışı başladı

Adıyaman'da yoğun kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Tragger, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title