Adıyaman'da yıldırımın isabet ettiği 2 leylek telef oldu
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Adıyaman'da yıldırımın isabet ettiği 2 leylek telef oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 2 leylek telef oldu.

Adıyaman'da yıldırımın isabet ettiği 2 leylek telef oldu
24.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:10

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 2 leylek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kahta-Siverek Yolu Kahta Çayı yakınlarındaki elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvasına yıldırım isabet etti.

Yuvadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye, elektrik direğindeki enerjinin kesilmesinin ardından yangını söndürdü.

Ekipler, yaptıkları incelemede yuvadaki iki leyleğin telef olduğunu belirledi.

Yuvada yumurtaların da olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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