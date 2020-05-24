Adıyaman'da yıldırımın isabet ettiği 2 leylek telef oldu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 2 leylek telef oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 2 leylek telef oldu. Alınan bilgiye göre, Kahta-Siverek Yolu Kahta Çayı yakınlarındaki elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvasına yıldırım isabet etti. Yuvadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye, elektrik direğindeki enerjinin kesilmesinin ardından yangını söndürdü. Ekipler, yaptıkları incelemede yuvadaki iki leyleğin telef olduğunu belirledi. Yuvada yumurtaların da olduğu görüldü. Kaynak: AA