Adıyaman'da yılanın ısırdığı kişi yaralandı
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Adıyaman'da yılanın ısırdığı kişi yaralandı

20.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:01
Adıyaman'da yılanın ısırdığı kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bahçede çalıştığı sırada yılan tarafından ısırılan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bahçede çalıştığı sırada yılan tarafından ısırılan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Geçitli köyünde Emre Öztoraman, evinin bahçesinde çalıştığı esnada sol kolundan yılan tarafından ısırıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoroman, daha sonra Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öztoraman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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