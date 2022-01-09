Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çobanpınar köyünde H.Y'ye ait kullanılmayan toprak evin yıkımında çalışan işçi Mehmet Karayiğit (42), yağışın da etkisiyle çöken evin enkazında kaldı.

Köylüler ve arkadaşları tarafından enkaz altından çıkarılan Karayiğit, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gerger Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karayiğit'in cesedi hastanenin morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.