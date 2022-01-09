Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çobanpınar köyünde H.Y'ye ait kullanılmayan toprak evin yıkımında çalışan işçi Mehmet Karayiğit (42), yağışın da etkisiyle çöken evin enkazında kaldı.

Köylüler ve arkadaşları tarafından enkaz altından çıkarılan Karayiğit, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gerger Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karayiğit'in cesedi hastanenin morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü

Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü

Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü

Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü

Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü

Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü

Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü

Yıkım çalışmaları sırasında çöken toprak evin enkazında kalan işçi öldü

Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title