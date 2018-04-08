Adıyaman'da 'Yiğitlerin Türküsü' Adlı Konser Düzenledi
Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Yetişkinler Korusu tarafından düzenlenen ‘Yiğitlerin Türküsü’ konseri büyük beğeni topladı.
Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Yetişkinler Korusu tarafından düzenlenen 'Yiğitlerin Türküsü' konseri büyük beğeni topladı.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Yetişkinler Korosu, Afrin'de görev yapan Mehmetçik onuruna 'Yiğitlerin Türküsü' adlı konser düzenledi. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu, Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Adıyaman Belediyesi Yetişkinler Korosu Şefi Mustafa Çiftçi ve sanatçıların, Afrin'de görev yapan Mehmetçik onuruna seslendirdikleri birbirinden eşsiz parçalar sanatseverlerden yoğun alkış aldı.
Konser sonunda Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, sanatçıları tek tek tebrik etti. - ADIYAMAN