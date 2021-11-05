Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete girdi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete girdi.
Musalla Mahallesi'ndeki eski belediye binasında hizmete açılan YEDAM'ın açılış törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci ve YEDAM çalışanları katıldı.
Vali Çuhadar, AA muhabirine, açılışı yapılan merkezin kente hayırlar getirmesini diledi.
Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci ise ülke genelinde eş zamanlı olarak YEDAM merkezlerinin açılışını yaptıklarını belirterek, kente hayırlar getirmesini diledi.