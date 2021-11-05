Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı - Haberler
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Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete girdi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete girdi.

Musalla Mahallesi'ndeki eski belediye binasında hizmete açılan YEDAM'ın açılış törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci ve YEDAM çalışanları katıldı.

Vali Çuhadar, AA muhabirine, açılışı yapılan merkezin kente hayırlar getirmesini diledi.

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci ise ülke genelinde eş zamanlı olarak YEDAM merkezlerinin açılışını yaptıklarını belirterek, kente hayırlar getirmesini diledi.

Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

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