Adıyaman'da yeni eğitim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı
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Adıyaman'da yeni eğitim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı

Adıyaman'da yeni eğitim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için bütün okullarda hazırlıların tamamlandığını belirtti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için bütün okullarda hazırlıların tamamlandığını belirtti.

Gönen, düzenlediği basın toplantısında, 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlattı.

Kentteki okullarda hazırlıkların tamamlandığını aktaran Gönen, "Okul ve kurumlarımız hijyen yönünden öğrencilerimize ev sahipliği yapma noktasında bütün çalışanlarıyla işlemlerini tamamladılar. Tabi biz şunu da istiyoruz yani bu salgın konusunda okullarımız etkilenmesin ve bunu veliler ile daha önce paylaştık. Lütfen aşı olmayan velilerimiz varsa, aşılarını yaptırsınlar, çevrelerinde aynı şekilde teşvik etsinler. Sağlıklı bir şekilde güzelce okullarımızı başlatalım ve yüzyüze eğitimi seri bir şekilde devam etsin istiyoruz. Bunla ilgili biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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