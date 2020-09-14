Adıyaman'da yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi Adıyaman'da 2020-21 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla valilik bahçesinde tören düzenlendi.

Adıyaman'da 2020-21 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla valilik bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada İlköğretim Haftası 14-18 Eylül tarihleri arasında olduğunu ve pandemi dolayısı ile coşkulu şekilde kutlayamadıklarını söyledi.

Alagöz, "İnşallah ülke olarak bu hastalıktan kurtuluruz. Daha güzel, daha heyecanlı günlerde bu tür etkinlikleri çoşkulu bir şekilde kutlayacağımızı ümit ediyorum." dedi.

Törene, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve müdürlük personelleri katıldı.

Kaynak: AA