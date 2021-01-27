Adıyaman'da yeni bitki türü keşfedildi

Adıyaman Üniversitesinde görevli Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel yeni bir bitki türü keşfetti.

Dünya üzerinde yetişen 60 kadar ışkın türünden yeni bir tane daha keşfeden Prof. Dr. Tel, Adıyaman'ın kuzeydoğu bölgelerinde yetişen ışkın çeşidinin endemik bir tür olduğunu belirtti. Prof. Dr. Tel'in adıyla "Rheum Telianum" (Tel ışkını) olarak isimlendirilen ışkın türüne ait veriler Phytotaxa adlı botanik dergisinde de yayınlandı.

Daha önce Türkiye'de yetiştiği bilinen 1 çeşit ışkın türü olduğunu belirten Prof. Dr. Tel, bu yeni endemik türün Türkiye'de yetişen ikinci ışkın çeşidi olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Kansere karşı faydalı olduğu bilinen ışkının ekonomik değerinin de olduğunu belirten Prof. Dr. Tel, bu yeni türün aynı zamanda Adıyaman için coğrafi işaret niteliği taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel, çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül