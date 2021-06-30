Adıyaman'da Yaz Spor Okullarının Açılışı Yapıldı

Çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılışı yapıldı.

Çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılışı yapıldı.

Adıyaman Atletizm Pistinde düzenlenen Yaz Spor Okulları açılış törenine Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Adıyaman'da 14'ü engelli spor branşında olmak üzere 40 farklı branşta 60 antrenör eşliğinde 5-18 yaş arasındaki gençler için ücretsiz GSB Spor Okulları açılış töreni Sumerevler Atletizm Pistinde düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, 1 yıldan fazla bir süredir dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan salgın dolayısıyla hareketsiz kalan çocukların ve gençlerin bu durumunu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz koordinesinde Yaz Spor Okulları dolayısıyla farklı branşlarda açılan faaliyetlerle aşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünü hatırlatan Vali Mahmut Çuhadar, "Spor yapan genç aklını ve bedenini doğru işlere kanalize eder. Spor, bayrağımızı dünyanın her tarafında göndere çektirdiği için önemlidir. O yüzden spor, bilim ve sanat kadar önemlidir. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle GSB yaz okullarına kayıt yapan öğrenci sayımız 11. 088 dir. Salgın dolayısıyla ara verdiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'na yeniden başlamanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. Çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan yaz spor okullarımızda gençlerimizin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı, sporla tanıştırmayı ve spor bilinci oluşturmayı hedefliyoruz"dedi.

Konuşmaların ardından yaz spor okulları, karate, tekvando, judo, eskrim, badminton, güreş, voleybol, hentbol, basketbol, futbol, atıcılık, kürek, okçuluk ve jimnastik branşlarındaki sporcuların yaptığı gösterilerle açıldı. Eylül ayına kadar sürecek yaz spor okullarında 05-18 yaş grubu çocuklara 40 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek.

Açılış sonrası Atletizm Pistinde farklı branşlarda gösteri maçı yapan sporcuları tek tek gezerek başarı dileyen Vali Mahut Çuhadar sporcularla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Habermetre