Adıyaman'da yatırım ve hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı

Adıyaman'da devam eden yatırım ve hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Adıyaman'da devam eden yatırım ve hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki toplantıda, merkez ve ilçeler bazında yürütülen yatırım ve hizmetlerle, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında kente tahsis edilen ödenek ele alındı.

İl ve ilçeler bazında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen yatırım ve projeler değerlendirildi.

Kovid-19 salgınına karşı ilçelerde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ile yapılması gereken konular ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Vali Yardımcıları Halid Yıldız ve Yunus Kızılgüneş ile kaymakamlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül