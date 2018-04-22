Adıyaman'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
Adıyaman'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Adıyaman'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 93 yaşındaki Zeynep Çevik'ten iki gündür haber alamayan yakınları, Çevik'in Yeni Mahalle 2265. Sokak'taki evine geldi.
Eve penceden giren ve yaşlı kadının hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevik'in cesedi morga kaldırıldı.