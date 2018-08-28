Adıyaman'da Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Adıyaman'da yalnız yaşayan bir kişi, boş arsada ölü bulundu.
Adıyaman'da yalnız yaşayan bir kişi, boş arsada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi TOKU Konutları yakınında yaşayan Mehmet Zeynal Daşdelen'den (58) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaptıkları çalışmada Daşdelen'in aynı mahalledeki boş arsa içinde hareketsiz yattığını tespit etti.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Daşdelen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Daşdelen'in cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.