Adıyaman'da yasağa uymayan 147 kişiye ceza kesildi
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Adıyaman'da yasağa uymayan 147 kişiye ceza kesildi

Adıyaman'da yasağa uymayan 147 kişiye ceza kesildi
03.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:28

Adıyaman'da yasağa uymayan 147 kişiye ceza kesildiADIYAMAN'da, kornovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 147 kişiye cezai işlem uygulandı.

Adıyaman'da yasağa uymayan 147 kişiye ceza kesildi

ADIYAMAN'da, kornovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 147 kişiye cezai işlem uygulandı.

Adıyaman'da, koronvirüs terbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan ancak ihlal ederek dışarı çıkan 20 yaş altındaki 147 kişiye idari para cezası kesti. Öte yandan polis ekipleri, kent girişindeki uygulama noktalarında da durdurduğu araçlardaki kişilerin ateş ölçümünü yapmayı sürdürüyor.

Adıyaman'da yasağa uymayan 147 kişiye ceza kesildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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