Adıyaman'da yasadışı bahis operasyonu
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Adıyaman'da yasadışı bahis operasyonu

Adıyaman'da yasadışı bahis operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahisle mücadele kapsamında eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında şüpheli şahısların adreslerinde arama yapıldı. Yasadışı bahiste kullanılan 2 adet bilgisayar, 6 adet telefon, 8 adet sim kart ve 56 adet kredi kartı ele geçirildi.

M.D. ve V.D. isimli şüpheli şahıslar göz altına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da yasadışı bahis operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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