Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu
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Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu

Adıyaman'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 101 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

22.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:02
Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu

'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 101 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İl Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde internet üzerinden yasa dışı yollarla bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda 101 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında toplam 714 bin 218 lira idari yaptırım kararı uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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